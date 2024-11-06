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Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 Yenerek Avrupa'daki Puanını Artırdı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynadığı maçı 2-1 kazanarak puanını 6'ya yükseltti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 20:42
Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 Yenerek Avrupa'daki Puanını Artırdı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İkinci Galibiyetini Elde Etti

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı. Maçın ilk yarısı golsüz geçilirken, Beşiktaş'ın genç yetenekleri Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy; takımına kritik 3 puanı kazandıran golleri kaydetti.

Galatasaray ve Kasımpaşa Mağlubiyetlerinin Ardından

Önceki haftalarda Galatasaray ve Kasımpaşa'ya karşı üst üste yaşadığı yenilgilerle şampiyonluk iddiasında sekteye uğrayan Beşiktaş, Avrupa'da ise Olimpik Lyon galibiyetinin ardından Malmö ile de peş peşe ikinci galibiyetini elde etti.

Mücadelede Öne Çıkanlar

Rashica, sakatlık döneminin ardından 4 maç aradan sonra formaya döndü. 72. dakikada oyuna girerek takımına yardımcı oldu. Ernest Muçi, Malmö'ye karşı attığı golle peş peşe üçüncü maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Paulista'nın İkinci Sakatlığı

Brezilyalı defans oyuncusu Gabriel Paulista, tedavi sürecinin ardından döndüğü ilk maçında bir kez daha sakatlandı. Maçın 82. dakikasında müdahalede bulunurken, 84. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.

Semih Kılıçsoy İlk Gol Sevincini Yaşadı

19 yaşındaki genç santrfor Semih Kılıçsoy, bu sezonki ilk gol sevincini Malmö maçıyla yaşadı. 85. dakikada rakibinden kaptığı topla ceza sahası dışından çektiği şutla takımını 2-0 öne geçirdi.

Malmö'nün Golü VAR ile Geçerli Sayıldı

Malmö'nün 90+3. dakikada attığı gol ise VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı. İlk anda ofsayt nedeniyle iptal edilen gol, VAR'dan gelen uyarı sonrası onay aldı.

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