Beşiktaş, Malmö'yü Geçerek Avrupa Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet Aldı

Beşiktaş, Malmö'ye Karşı 2-1 Galip Geldi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, galibiyetten dolayı mutluluğunu ifade etti.

İyi Bir Performans ve Tepki

Van Bronckhorst, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Sonuçtan dolayı çok mutluyum. İyi bir tepki verdik. Malmö, fırsatlar buldu ancak bunları iyi savunduk. Yakaladığımız fırsatları değerlendirerek puan tablosunda daha yukarılara çıktık." dedi.

Bir Sonraki Hedef: Gruplardan Çıkmak

Avrupa Ligi'ndeki ilk hedeflerinin bir sonraki aşamaya geçmek olduğunu vurgulayan teknik adam, "İlk iki maçta mağlubiyet yaşadık ama Olimpik Lyon'un ardından Malmö'yü yenerek 6 puana ulaştık. Her galibiyet bizi gruptan çıkma hedefimize daha fazla yaklaştırıyor. Maccabi Tel Aviv maçını kazanırsak 9 puana ulaşarak hedefimize bir adım daha yaklaşacağız." diye belirtti.

Semih Kılıçsoy'un Performansı

Müsabakada Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Semih Kılıçsoy hakkında da konuşan Van Bronckhorst, "Semih, hem sol kanatta hem de ileri uçta etkili olabiliyor. İkinci yarıda rakibine vücudunu dayayarak çok tehlike yarattı. İyi işlere imza atıyor ve gelişiyor. Onun adına mutluyum." ifadelerini kullandı.

Norveçli Oyuncuya Dikkat

Ayrıca, ilk golde asist yapan Jonas Svensson'un performansından da bahseden Van Bronckhorst, "İyi oynadı ve milli takıma davet edilmesini bekliyorum." şeklinde görüş belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında ağırladığı İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında ağırladığı İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.