Beşiktaş, Malmö'yü Geçerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Beşiktaş, Malmö karşısında kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1'lik bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası konuşan Beşiktaşlı futbolcu Jonas Svensson, bu galibiyeti bireysel yeteneklerle kazandıklarını vurguladı.

Maçın Zorluğu ve Oyuncu Performansları

Svensson, maçın kolay geçmediğini belirterek, "Rakibimiz sıkıntılı durumlar çıkardı ancak bu beklenebilecek bir durum. İskandinav takımları disiplinli ve mücadeleci. Bu yüzden onlara karşı oynamak zordu. Maçı bireysel yeteneklerimizle kazandık, aldığımız 3 puan için mutluyuz," dedi.

Rashica'nın Dönüşü ve Takımın Durumu

Öte yandan, sakatlıktan dönen Milot Rashica'nın performansına da değinen Svensson, "Rashica iyi bir futbolcu ama takımda başka çok iyi oyuncular da bulunuyor. Sakatlıktan döndüğü için bugün sahada iyi bir performans sergiledi," ifadelerini kullandı.

Geçen Sezonun Zorluğu

Jonas Svensson, geçen sezon hakkında da düşüncelerini paylaştı. "Geçen yıl zordu ve pek iyi geçmedi. Bunun temel nedeni çok fazla hoca değişikliğiydi. Çok hoca değiştirdiğinizde takımın mantalitesi kolayca oturmuyor. Bu sezon ise başından itibaren aynı hocayla çalışıyoruz. Bu zorluğun etkilerini bu sezon hissetmiyoruz," dedi. Bu açıklamalar, takımın mevcut durumunu ve gelecek hedeflerini daha iyi anlamamıza yardımcı oldu.