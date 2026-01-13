Beşiktaş, Milli Pivot Sertaç Şanlı'yı Kadrosuna Kattı

Beşiktaş, milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile sözleşme imzaladı; 2025-2026'da EuroCup, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda forma giyecek.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 20:13
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 20:13
Transfer Detayları

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, geçmiş dönemde de formayı giyen tecrübeli pivotu yeniden kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada “2016-2017 ile 2017-2018 sezonlarında siyah-beyaz formamızla mücadele eden ve 2016-2017 sezonunda final serisi oynayan takımımızın önemli parçalarından biri olan Sertaç Şanlı, kariyeri boyunca Galatasaray, TOFAŞ, Gaziantep Basket, Muratbey Uşak, Trabzonspor, A. Efes, Barcelona ve Fenerbahçe Beko takımlarında görev yaptı. Tecrübeli oyuncu, son olarak EuroLeague ekiplerinden Dubai Basketball forması giydi. Sertaç Şanlı, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş formasıyla EuroCup, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası’nda mücadele edecek. Sertaç Şanlı’ya Beşiktaş Ailesi’ne yeniden hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz” denildi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

