Manisa FK, Alenis Vargas'ı Satın Alma Opsiyonuyla Kiraladı

Manisa FK, Honduraslı kanat oyuncusu Alenis Vargas'ı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:57
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:57
Trendyol 1. Lig ekibinden genç kanat oyuncusu transferi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Honduraslı kanat oyuncusu Alenis Vargassatın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

22 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar geçerli bir kiralık sözleşme imzalandı. Anlaşmada satın alma opsiyonunun yer aldığı öğrenildi.

Kanat bölgesinde görev yapan genç futbolcunun, hızı ve hücumdaki etkili oyunuyla takıma katkı sağlaması bekleniyor.

Manisa Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "22 yaşındaki Honduraslı kanat oyuncusu Alenis Vargas’ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza kattık. Alenis Vargas’a Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

