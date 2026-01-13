Manisa FK, Alenis Vargas'ı Satın Alma Opsiyonuyla Kiraladı

Trendyol 1. Lig ekibinden genç kanat oyuncusu transferi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Honduraslı kanat oyuncusu Alenis Vargas'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

22 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar geçerli bir kiralık sözleşme imzalandı. Anlaşmada satın alma opsiyonunun yer aldığı öğrenildi.

Kanat bölgesinde görev yapan genç futbolcunun, hızı ve hücumdaki etkili oyunuyla takıma katkı sağlaması bekleniyor.

Manisa Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "22 yaşındaki Honduraslı kanat oyuncusu Alenis Vargas’ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza kattık. Alenis Vargas’a Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, HONDURASLI KANAT OYUNCUSU ALENİS VARGAS’I SATIN ALMA OPSİYONUYLA SEZON SONUNA KADAR KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI.