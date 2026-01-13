Yatağanspor, Mustafa Yıldırım ile Yollarını Ayırdı

Kulüpten yapılan yazılı açıklama

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup ekiplerinden Yatağanspor, teknik direktör Mustafa Yıldırım ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim ile Mustafa Yıldırım arasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşma sağlandığı ve ilişkinin sonlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Yıldırım’ın görev süresi boyunca kulübe sunduğu katkılardan dolayı teşekkür edilirken, kendisine kariyerinin sonraki dönemlerinde başarılar dilendi.

BÖLGESEL AMATÖR LİG 7. GRUP’TA MÜCADELE EDEN YATAĞANSPOR, TEKNİK DİREKTÖR MUSTAFA YILDIRIM İLE YOLLARINI AYIRDI.