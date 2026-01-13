Yatağanspor, Mustafa Yıldırım ile Yollarını Ayırdı

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup takımı Yatağanspor, teknik direktör Mustafa Yıldırım ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 20:49
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 20:49
Yatağanspor, Mustafa Yıldırım ile Yollarını Ayırdı

Yatağanspor, Mustafa Yıldırım ile Yollarını Ayırdı

Kulüpten yapılan yazılı açıklama

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup ekiplerinden Yatağanspor, teknik direktör Mustafa Yıldırım ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim ile Mustafa Yıldırım arasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşma sağlandığı ve ilişkinin sonlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Yıldırım’ın görev süresi boyunca kulübe sunduğu katkılardan dolayı teşekkür edilirken, kendisine kariyerinin sonraki dönemlerinde başarılar dilendi.

BÖLGESEL AMATÖR LİG 7. GRUP’TA MÜCADELE EDEN YATAĞANSPOR, TEKNİK DİREKTÖR MUSTAFA YILDIRIM İLE...

BÖLGESEL AMATÖR LİG 7. GRUP’TA MÜCADELE EDEN YATAĞANSPOR, TEKNİK DİREKTÖR MUSTAFA YILDIRIM İLE YOLLARINI AYIRDI.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarunas Jasikevicius ile Fenerbahçe Beko 3 Yıl Daha
2
Turkcell Süper Kupa Sonrası Lemina, Jhon Duran ve Oosterwolde PFDK’ya Sevk Edildi
3
Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor 0 - 0 Galatasaray (15')
4
Yatağanspor, Mustafa Yıldırım ile Yollarını Ayırdı
5
Manisa FK, Alenis Vargas'ı Satın Alma Opsiyonuyla Kiraladı
6
TFF 3. Lig: Pazarspor Çayelispor'u 1-0 Yendi
7
Bartuğ Elmaz sakatlandı: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde oyundan çıktı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları