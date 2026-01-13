Sarunas Jasikevicius ile Fenerbahçe Beko 3 Yıl Daha

Fenerbahçe Beko, başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık sözleşme yeniledi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 21:27
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 21:27
Resmi açıklama yapıldı

Fenerbahçe, Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile sözleşme yeniledi. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, bu sezon da büyük hedefler peşinde koşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörlüğünü yürüten ve kazandığımız tarihi başarıların en büyük pay sahiplerinden biri olan Sarunas Jasikevicius ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius’a hayırlı olmasını diliyor, kendisine zaferler ve şampiyonluklarla dolu sezonlar temenni ediyoruz."

