Beşiktaş: Mustafa Hekimoğlu'nun MR'ında Sol Uylukta Kısmi Yırtık

Beşiktaş, Mustafa Hekimoğlu'nun MR'ında sol uyluk üst adalesinde kas-tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 20:31
Beşiktaş: Mustafa Hekimoğlu'nun MR'ında Sol Uylukta Kısmi Yırtık

Beşiktaş: Mustafa Hekimoğlu'nun MR'ında Sol Uylukta Kısmi Yırtık

Kulüpten yapılan açıklama ve MR sonuçları

Beşiktaş, forvet oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yapılan MR'ında sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımızın St. Patrick's ile oynadığı UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının 67. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Maç detayları: Mustafa Hekimoğlu, dün oynanan St. Patrick's karşılaşmasında 64. dakikada Tammy Abraham'ın yerine oyuna dahil olmuş; sakatlanarak 3 dakika sonra yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bırakmıştı.

