Sümerspor'dan TÜFAD Kayseri Şubesi'ne Ziyaret

Sümerspor yeni yönetimiyle TÜFAD Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti; altyapı projeleri ve plaket takdimi öne çıktı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:49
Kayseri futbolunda yeni dönem için ilk temas

Sümerspor, Kayseri futbol tarihinin köklü isimlerinden biri olarak, yeni yönetimiyle Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti. Siyah-beyazlı kulübün yönetim kadrosu, kulübü eski günlerine döndürmek üzere attıkları ilk adımları paylaştı.

Ziyarette Sümerspor Kulüp Başkanı Aziz Naldemirci, altyapı sorumluları Adem Karayağız ve Burak Akbudak ile yönetim kurulu üyeleri tam kadro hazır bulundu. Konuk ekip TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız tarafından karşılandı; TÜFAD yönetim kurulu üyeleri de ziyarette yer aldı.

Ahmet Yıldız görüşmede, “Sümerspor ilimizin en köklü kulübü. Tarihi başarılar ile dolu. Böylesine önemli bir kulübün yönetimini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sümerspor’un isminin ağırlığına yakışır bir yönetim kurulu olduğunu görmek gerçekten mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

Aziz Naldemirci ise yeni oluşumu ve hedeflerini şöyle özetledi: “Sümerspor’un eski günlerine dönmesi için genç, idealist ve heyecanlı isimlerin bir araya geldiğini söyleyebilirim. Özellikle altyapıda ses getirecek projeler beni heyecanlandırıyor”.

Ziyaret sonunda Aziz Naldemirci ve yönetimi, Ahmet Yıldız'a Kayseri futboluna verdiği hizmetler adına plaket takdim etti ve üzerinde isminin yazılı olduğu Sümerspor forması hediye edildi. Görüşme, kulübün altyapı odaklı projelerle yeniden yükselişe geçme hedefini pekiştirdi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

