Melikgazi Kayseri Basketbol Başkent Yolcusu: BOTAŞ Maçı Ankara'da

Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. haftasında yarın BOTAŞ ile Ankara Spor Salonu'nda saat 13.00'te karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:47
Hazırlıklar Tamamlanıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 13. haftasında yarın oynayacağı BOTAŞ maçı için bugün Ankaraya hareket edecek.

Sarı kırmızılı ekip, ligde oynadığı son maçta kendi evinde Dardanel Çanakkale Belediyespor'u farklı yenerek 4 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı. Bu moralle Ankara Spor Salonu'nda yarın saat 13.00'te gerçekleşecek karşılaşmaya hazırlıklarını sürdürüyor.

Maçı yönetecek hakem üçlüsü Ozan Gönen, İzel Deniz Pehlivan Çakıcı ve Furkan Köse olarak açıklandı. Kayseri ekibi bugünkü antrenmanın ardından başkente gidecek.

Ligde Melikgazi Kayseri Basketbol 15 puanla 8. sırada yer alırken, ev sahibi BOTAŞ ise 17 puanla 5. basamakta bulunuyor.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

