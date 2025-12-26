Gürsu'da Yüzlerce Güreşçi: Şehit Cüneyt Yıldız U-15 Turnuvası 28 Aralık’ta

DOLAR
Gürsu Belediyesi'nin düzenlediği Şehit Cüneyt Yıldız U-15 Güreş Turnuvası 28 Aralık Pazar yüzlerce güreşçiyi ve 17 takımı buluşturacak.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:55
Gürsu Belediyesi himayesinde üçüncü kez düzenlenecek olan Şehit Cüneyt Yıldız U-15 Güreş Turnuvası, 28 Aralık Pazar günü ilçede yüzlerce güreş sporcusunu bir araya getirecek.

Turnuva Detayları

Etkinlik, ülke genelinden 17 güreş takımını buluşturacak ve Gürsu Spor Fabrikası ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 400’e yakın güreş sporcusu gün boyu sürecek müsabakalarda ter dökecek.

Turnuvada dereceye giren sporcular ödüllendirilecek ve organizasyon boyunca Gürsu’nun Şehit Başkanı Cüneyt Yıldız anılacak.

Başkanın Mesajı

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık etkinlik hakkında şu ifadeleri kullandı: "Tüm spor severleri ve güreş tutkunlarını Gürsu’ya bekliyoruz. Sporun ve sporcunun kenti Gürsu’da tüm branşlarda geleceğin sporcularını yetiştirmek için gerçekleştirdiğimiz bu kıymetli organizasyonlar ilçemize değer katıyor"

