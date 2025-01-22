Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer Yönetiminde İlk Maçına Çıkıyor

Solskjaer'in İlk Sınavı

Beşiktaş Futbol Takımı, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk maçına çıktı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu Tüpraş Stadı'nda konuk etti. Solskjaer, daha önce Reeder Samsunspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden izlemişti.

Tek Değişiklik

Solskjaer, Athletic Bilbao karşısında tercihlerinde yalnızca bir değişiklik yaptı. İlk 11'de Joao Mario yerine Ernest Muçiye yer verdi. Beşiktaş'ın sahaya sürdüğü kadro ise şu şekilde oldu: Mert Günok, Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Moatasem Al-Musrati, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile. Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Fahri Kerem Ay, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Mert Günok'un 100. Maçı

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Athletic Bilbao karşısında 100. maçına çıkmanın gururunu yaşadı. 35 yaşındaki kaleci, 2020-2021 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı terletiyor ve 99 mücadelede kalesinde 115 gol görmüştü. Mert, maç öncesi yaşanan yangından dolayı 100. maç plaketini almak istemedi ve bunu daha sonra alacağı öğrenildi.

Anlamlı Pankart ve Saygı Duruşu

Siyah-beyazlı futbolcular, ısınma bölümü öncesinde "Başımız sağ olsun" pankartıyla sahaya çıktılar. Bu hareket, tribünlerden büyük alkış aldı. Ayrıca, Bolu'da yaşanan yangında hayatını kaybedenler anısına, santraya gidildiğinde 1 dakika sessiz kalındı. Tüpraş Stadı’nda, karşılaşmanın başlama düdüğünden önce saygı duruşu gerçekleştirildi.

Taraftarın Yoğun İlgisi

Beşiktaş'ın Athletic Bilbao ile oynadığı karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tüpraş Stadı, yer yer boşluklar olmasına rağmen büyük ölçüde doldu. Konuk ekip ve Beşiktaşlı futbolcular, duygusal bir atmosfer içinde mücadele etti.