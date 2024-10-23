Beşiktaş, Olimpik Lyon Maçına Hazır

Beşiktaş, Olimpik Lyon Maçına Hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla karşılaşacak olan Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenman Detayları

Antrenmanın basına açık olan ilk 15 dakikasında takım, çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, idman sırasında oyuncularıyla birlikte aktif olarak yer aldı.

Sakatlık Durumları

Maç öncesinde tedavi süreçleri devam eden Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Mert Günok antrenmana katılmadı. Ayrıca, kaleci Ersin Destanoğlu ise kaleci antrenörü eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Fransa'ya Hareket

Beşiktaş, karşılaşma için saat 14.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Fransa'ya hareket edecek.