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Beşiktaş, Olimpik Lyon'u Deplasmanda Yenerek 3 Puanı Aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Olimpik Lyon'u 1-0 mağlup etti ve önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 00:03
Beşiktaş, Olimpik Lyon'u Deplasmanda Yenerek 3 Puanı Aldı

Beşiktaş'tan Kritik Galibiyet

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında, Beşiktaş, Fransa'da Olimpik Lyon ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, zor bir deplasmandan 1-0'lık skorla galip ayrılarak gruptaki iddiasını güçlendirdi.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 56. dakikasında Beşiktaş'tan Benrahma, Nuamah'ın pasında ceza yayı içerisinde etkili bir şut çıkardı fakat top üst direkten döndü.

67. dakikada Beşiktaş bir başka gol pozisyonuna girdi. Sağ kanatta yer alan Rafa Silva'nın pası ile ceza sahasına giren Immobile, kaleci Perri'nin müdahalesinin ardından topu direğe nişanladı ve hemen ardından Rafa Silva'nın boş kaleye yaptığı vuruş da auta gitti.

Maçın 71. dakikasında karşılaşmanın kaderini belirleyen gol geldi. Rafa Silva, orta sahadan Gedson Fernandes'e gönderdiği pas ile savunmayı geçirmeyi başardı. Gedson, ceza sahasına girdikten sonra yerden sert bir şut çekti ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Maçın son dakikalarında 90+4. dakikada Zaha, ceza sahası içinde uygun bir pozisyonda şutunu çekti ancak Uduokhai, kale çizgisi üzerinde müthiş bir refleksle topun ağlara gitmesini engelledi.

Sonuç

Beşiktaş, bu kritik karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazanarak önemli 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu galibiyet, takımın moralini ve Avrupa'daki ilerleyişini ciddi şekilde desteklemiş oldu.

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