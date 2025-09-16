Beşiktaş PFDK'ye Orkun Kökçü Savunmasını Verdi: Kırmızı Kart Tartışması

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçında kırmızı kart gören Orkun Kökçü için PFDK'ye savunma sundu; kulüp pozisyonun faul dahi olmadığını savunuyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 23:49
Beşiktaş PFDK'ye Orkun Kökçü Savunmasını Verdi: Kırmızı Kart Tartışması

Beşiktaş PFDK'ye Orkun Kökçü Savunmasını Verdi

Kulüp, pozisyonun faul olmadığını ve men cezasının haksız olduğunu belirtti

Beşiktaş Kulübü, RAMS Başakşehir ile oynanan maçta kırmızı kart gören Orkun Kökçü için hazırlanan savunmanın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) verildiğini açıkladı.

Kulübün açıklamasında, Orkun Kökçü’nün hareketinin faul dahi olmadığı vurgulandı. Savunmada, müsabaka hakemi ile VAR hakeminin Orkun Kökçü’nün oyun alanından ihraç edilmesine konu eyleminin gerçek mahiyeti incelendiğinde, ortada kural dışı bir hareket veya Orkun Kökçü tarafından gerçekleştirilen bir faul bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi: Orkun Kökçü’nün ayağının pozisyon esnasında rakip futbolcu Festy Oseiwe Ebosele’nin vücudunun altında kaldığı, bu nedenle futbolcumuzun derin bir acı ve ıstırap hissettiği, Kökçü’nün maruz kaldığı şiddetli acının etkisiyle refleks olarak bacağını derhal rakip oyuncunun altından kurtarmaya çalıştığı sırada ayağının istemeden rakip oyuncuya temas ettiği hususunun savunma dilekçesinde ayrıntılı şekilde belirtildiği ifade edildi.

Kulüp, PFDK'den haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Beşiktaş, faul olmayan bir hareket neticesinde futbolcusu aleyhine müsabakadan men cezası verilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil edeceğini belirtti.

Açıklamada son olarak, pozisyona ilişkin kamuoyuyla paylaşılan VAR kaydında hakemlerin ses tonları ve konuşma biçimlerinden nasıl bir duygu ve psikoloji içinde olduklarının takdirinin kamuoyuna bırakıldığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şampiyonlar Ligi'nde İlk Hafta: Juventus-Dortmund 4-4, Real Madrid 2-1
2
Elvira Süleyman Kamaloğlu Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5. oldu
3
Beşiktaş PFDK'ye Orkun Kökçü Savunmasını Verdi: Kırmızı Kart Tartışması
4
Real Madrid-Marsilya maçında Filistin bayraklarına izin verilmedi
5
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur: Bodrum FK, Isparta 32 ve Erciyes 38 Tura Yükseldi
6
Antalyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Çift İdmanla Sürdürdü
7
Athletic Bilbao Taraftarından Şampiyonlar Ligi'nde Filistin'e Destek Pankartı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa