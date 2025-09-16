Beşiktaş PFDK'ye Orkun Kökçü Savunmasını Verdi: Kırmızı Kart Tartışması

Beşiktaş PFDK'ye Orkun Kökçü Savunmasını Verdi

Kulüp, pozisyonun faul olmadığını ve men cezasının haksız olduğunu belirtti

Beşiktaş Kulübü, RAMS Başakşehir ile oynanan maçta kırmızı kart gören Orkun Kökçü için hazırlanan savunmanın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) verildiğini açıkladı.

Kulübün açıklamasında, Orkun Kökçü’nün hareketinin faul dahi olmadığı vurgulandı. Savunmada, müsabaka hakemi ile VAR hakeminin Orkun Kökçü’nün oyun alanından ihraç edilmesine konu eyleminin gerçek mahiyeti incelendiğinde, ortada kural dışı bir hareket veya Orkun Kökçü tarafından gerçekleştirilen bir faul bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi: Orkun Kökçü’nün ayağının pozisyon esnasında rakip futbolcu Festy Oseiwe Ebosele’nin vücudunun altında kaldığı, bu nedenle futbolcumuzun derin bir acı ve ıstırap hissettiği, Kökçü’nün maruz kaldığı şiddetli acının etkisiyle refleks olarak bacağını derhal rakip oyuncunun altından kurtarmaya çalıştığı sırada ayağının istemeden rakip oyuncuya temas ettiği hususunun savunma dilekçesinde ayrıntılı şekilde belirtildiği ifade edildi.

Kulüp, PFDK'den haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Beşiktaş, faul olmayan bir hareket neticesinde futbolcusu aleyhine müsabakadan men cezası verilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil edeceğini belirtti.

Açıklamada son olarak, pozisyona ilişkin kamuoyuyla paylaşılan VAR kaydında hakemlerin ses tonları ve konuşma biçimlerinden nasıl bir duygu ve psikoloji içinde olduklarının takdirinin kamuoyuna bırakıldığı ifade edildi.