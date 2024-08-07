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Beşiktaş, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile karşılaşacak. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:36
Beşiktaş, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında, 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İdman Detayları

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ile başladı. Antrenman, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti ve dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

İzin ve Sonraki Hazırlık

Siyah-beyazlı takım, yarını izinli geçirecek. Samsunspor maçının hazırlıklarına ise 9 Ağustos Cuma günü düzenlenecek antrenmanla devam edecekler.

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