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Beşiktaş Samsunspor Maçına Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Samsunspor maçı için hazırlıklara başladı. Gedson Fernandes ve Omar Colley antrenmanda yer almadı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:41
Beşiktaş Samsunspor Maçına Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 2 günlük bir iznin ardından hazırlıklara başladı.

Antrenman Detayları

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık olarak yapıldı. Futbolcular, 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Taktik Çalışmalar

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaların yapıldığı bilgisi alındı. Ancak bu çalışmalarda, Galatasaray karşılaşmasında ayak bileği burkulan Gedson Fernandes ve kasık adalesinde sakatlık yaşayan Omar Colley yer almadı.

Öte yandan, tedavi süreçleri devam eden Emrecan Terzi ve Yakup Arda Kılıç da antrenmanda bulunmadı.

Gelecek Antrenman

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sol 3) yönetiminde gerçekleşti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sol 3) yönetiminde gerçekleşti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sol 3) yönetiminde gerçekleşti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sol 3) yönetiminde gerçekleşti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sol 3) yönetiminde gerçekleşti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sol 3) yönetiminde gerçekleşti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sol 3) yönetiminde gerçekleşti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sol 3) yönetiminde gerçekleşti.

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