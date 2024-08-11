Beşiktaş, Samsunspor'u 2-0 Geçti: İlk Yarı Analizi

2024-25 Sezonu Heyecanı

Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonu ilk haftasında, Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İlk yarıda siyah-beyazlı ekip, güçlü bir performans sergileyerek 2-0 önde tamamladı.

İlk Yarının Önemli Anları

16. dakikada Samsunspor, önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Zeki Yavru'nun uzun pasında Moundilmadji, Beşiktaş kalecisi Mert Günok ile karşı karşıya kalmasına rağmen, hakem Ali Şansalan'ın ofsayt kararı ile gol sevincini yaşamadı.

26. dakikada, Samsunspor'un Holse ile geliştirdiği atakta, Ntcham'ın sert şutu kaleci Mert Günok tarafından son anda kurtarıldı, böylece Beşiktaş savunması rahatladı.

Beşiktaş'ın Gollerle Kısa Sürede Üstünlüğü

31. dakikada Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un ara pasıyla Rafa Silva'nın güzel bir vuruşu ile 1-0 öne geçti. Silva, ceza sahasında iki rakibi arasından sıyrılarak, Okan Kocuk'un yanından topu filelere gönderdi.

Misafir takım Beşiktaş, 35. dakikada Paulista ile farkı 2'ye çıkardı. Masuaku'nun sağdan ortasında, altı pas içinde iyi yükselen Paulista, kafa ile topu ağlara yolladı.

Sonuç olarak, ilk yarı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Taraftarlar, ikinci yarıda takımlarının aynı performansı göstermesini bekliyor.