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Beşiktaş, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, 8 Şubat'ta Sivasspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:40
Beşiktaş, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Sivasspor Maçına Hazırlandığını Açıkladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Net Global Sivasspor ile deplasmanda gerçekleştireceği maç öncesi hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Antrenman Detayları

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenman programı, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla zenginleştirildi. Çalışmalar, hem salonda hem de sahada yapıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçına son hazırlıklarını tamamlayacak.

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