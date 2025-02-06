Beşiktaş, Sivasspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Sivasspor Maçına Hazırlandığını Açıkladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Net Global Sivasspor ile deplasmanda gerçekleştireceği maç öncesi hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Antrenman Detayları

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenman programı, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla zenginleştirildi. Çalışmalar, hem salonda hem de sahada yapıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçına son hazırlıklarını tamamlayacak.