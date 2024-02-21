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Beşiktaş sol kanadını güçlendiriyor: Bomba transfer iddiası

Gelecek sezonla beraber kadro planlamaları yapılırken Beşiktaş'ın Tunusu sol kanat oyuncusu Sayfallah Ltaif'i gündeminde yer aldığı haberler verildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 18:06
Beşiktaş sol kanadını güçlendiriyor: Bomba transfer iddiası

Avrupa kupalarına vize alma hedefi doğrultusunda Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadrosu için transfer çalışmaları başlatıldı. 7 oyuncu sözleşmesi sona erilirken Kartal'da birçok yabancı oyuncuyla yollar ayrılmaya gidilirken gelecek sezon kadroda büyük bir revizyona gidilmesi tahminleri yapıldı. Beşiktaş, bonservisi Basel'de bulunan 24 yaşındaki Tunuslu sol kanat oyuncusu Sayfallah Ltaief'le görüşmeler başlatıldı.
beşiktaş oyuncuları
Siyah beyazlı futbolcuyu maddi açıdan cezbedecek 3 yıllık bir kontrat sunulurken Basel'in Ltaief'i hemen bırakmadığı bilgisi gelirken 4 milyon Euro'nun aşağısında tekliflerle beraber sezon FC Winterthur'da kiralık olarak geçiren Sayfallah Ltaief, İsviçre Süper Ligi'nde bu sezon forma giydiği 22 maçta takımına 12 gollük katkı (8 gol - 4 asist) verdi.

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