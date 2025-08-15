DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,56 -0,07%
ALTIN
4.378,95 -0,09%
BITCOIN
4.789.994,58 0,45%

Beşiktaş-St. Patrick's: Kartal Kayra 'Final İçin Yola Devam'

Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'ın St. Patrick's'i 3-2 yenerek play-off'a yükselmesinin ardından hedeflerinin finale kadar gitmek olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 00:00
Beşiktaş-St. Patrick's: Kartal Kayra 'Final İçin Yola Devam'

Beşiktaş-St. Patrick's: Kartal Kayra 'Final İçin Yola Devam'

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği İrlanda ekibi St. Patrick's'i 3-2 yenerek play-off'a yükselen Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kartal Kayra'nın Açıklamaları

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Tabii ki bazen böyle durumlar olabiliyor. Maça iyi de hazırlanmıştık. Daha sonrasında gösterdiğimiz reaksiyon bizim için daha değerli." dedi. Eksiklerin farkında olduklarını ve bunları antrenmanlarda düzelterek sezona devam etmek istediklerini vurguladı.

"Biz yolun sonuna kadar gitmek istiyoruz. Final oynamak istiyoruz. Sonuna kadar kupanın talibiyiz." ifadelerini kullanan Kartal Kayra, Beşiktaş'ın her zaman kupalara layık olduğunu sözlerine ekledi.

Farklı ekiplerde 3-4 sezondur kiralık oynadığını aktaran oyuncu, "Bu sene tam anlamıyla hazır olduğumu düşünüyorum. Hoca bana nerede görev verirse orada oynamaya hazırım. Yani hem 6 hem de 8 numarada oynayabiliyorum." diye konuştu.

Önlerindeki program hakkında da konuşan Kartal Kayra, "Önümüzde bir lig maçı var. Önce Eyüpspor maçına konsantre olup ona hazırlanacağız. Daha sonrasında Lausanne maçını düşüneceğiz. Maç maç hazırlanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Leicester City'den transfer edilen Wilfred Ndidi ile ilgili soruya ise, "Ndidi çok yeni bir transfer. 2-3 antrenman yapma fırsatı bulabildik. Kendisi iyi bir oyuncu, biliyoruz. Takıma da en iyi şekilde adaptasyon sağlayıp bize iyi şeyler katacağına inanıyorum." yanıtını verdi.

İLGİLİ HABERLER

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 3-2 St. Patrick's: Solskjaer'den Taktik Değişikliği ve Kritik Değerlendirme
2
Başakşehir - Universitatea Craiova: Konferans Ligi Play-off Eşleşmesi
3
UEFA Avrupa Ligi: Play-off'a Kalan 12 Takım — Panathinaikos, Samsunspor'un Rakibi
4
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off'ta Panathinaikos ile eşleşti
5
Beşiktaş-St. Patrick's: Kartal Kayra 'Final İçin Yola Devam'
6
Audi Wingfoil Racing Dünya Kupası İstanbul'da başladı
7
Beşiktaş 3-2 St. Patrick's: Stephen Kenny'den maç sonrası değerlendirme

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası