Beşiktaş-St. Patrick's: Kartal Kayra 'Final İçin Yola Devam'

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği İrlanda ekibi St. Patrick's'i 3-2 yenerek play-off'a yükselen Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kartal Kayra'nın Açıklamaları

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Tabii ki bazen böyle durumlar olabiliyor. Maça iyi de hazırlanmıştık. Daha sonrasında gösterdiğimiz reaksiyon bizim için daha değerli." dedi. Eksiklerin farkında olduklarını ve bunları antrenmanlarda düzelterek sezona devam etmek istediklerini vurguladı.

"Biz yolun sonuna kadar gitmek istiyoruz. Final oynamak istiyoruz. Sonuna kadar kupanın talibiyiz." ifadelerini kullanan Kartal Kayra, Beşiktaş'ın her zaman kupalara layık olduğunu sözlerine ekledi.

Farklı ekiplerde 3-4 sezondur kiralık oynadığını aktaran oyuncu, "Bu sene tam anlamıyla hazır olduğumu düşünüyorum. Hoca bana nerede görev verirse orada oynamaya hazırım. Yani hem 6 hem de 8 numarada oynayabiliyorum." diye konuştu.

Önlerindeki program hakkında da konuşan Kartal Kayra, "Önümüzde bir lig maçı var. Önce Eyüpspor maçına konsantre olup ona hazırlanacağız. Daha sonrasında Lausanne maçını düşüneceğiz. Maç maç hazırlanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Leicester City'den transfer edilen Wilfred Ndidi ile ilgili soruya ise, "Ndidi çok yeni bir transfer. 2-3 antrenman yapma fırsatı bulabildik. Kendisi iyi bir oyuncu, biliyoruz. Takıma da en iyi şekilde adaptasyon sağlayıp bize iyi şeyler katacağına inanıyorum." yanıtını verdi.