Beşiktaş - St. Patrick's: Konferans Ligi 3. Eleme Turu Kadroları ve Hakemler

Beşiktaş - St. Patrick's: UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İstanbul'da oynanacak Beşiktaş-St. Patrick's maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Maç Bilgileri
Stat: Tüpraş
Hakemler
Hakemler: Antonio Nobre, Pedro Ribeiro, Nelson Pereira (Portekiz)
Takım Kadroları
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Arroyo, Rafa Silva, Rashica, Abraham
St. Patrick's: Anang, Sjöberg, McLaughlin, Redmond, Turner, Robinson, Baggley, Kazeem, Leavy, Mulraney, Carty