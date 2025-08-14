DOLAR
Beşiktaş - St. Patrick's: Solskjaer'den İki Değişiklik, Tribünden Filistin Mesajı

UEFA Konferans Ligi rövanşında Beşiktaş; Solskjaer'in iki değişikliği, 11'ler, tribün pankartı ve yöneticiler arası dostluk yemeği öne çıktı.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 21:07
Beşiktaş-St. Patrick's maçından notlar

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ilk maça göre iki değişiklik yaptı.

Solskjaer'in tercihleri

Norveçli teknik adam, İrlanda deplasmanındaki ilk karşılaşmada hücumda şans verdiği Joao Mario ile Ernest Muçi'yi kulübeye çekerken; bu oyuncuların yerine Keny Arroyo ve Milot Rashica'yı göreve dahil etti.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Rafa Silva, Milot Rashica, Tammy Abraham.

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Necip Uysal, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu.

Tribünlerden Filistin'e destek

Beşiktaş-St. Patrick's maçı öncesinde doğu tribününe Filistin'e destek pankartı asıldı. Doğu tribüne asılan pankartta, "Palestine will be free! World will be free! No to war!" ifadeleri yer aldı.

İki kulüp yöneticileri dostluk yemeğinde buluştu

Beşiktaşlı yöneticilerle İrlanda ekibi St. Patrick's Kulübü yetkilileri, dostluk yemeğinde bir araya geldi. Kulübün açıklamasına göre, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Toygun Batallı ile İbrahim Şafak Sağlam, Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da UEFA Delegesi Hristo Zapryanov ile St. Patrick's Genel Sekreteri Anthony Delaney ve Sportif Direktör Ger O'Brien'i ağırladı.

Siyah-beyazlı yöneticiler, yemeğin ardından dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunarak; Zapryanov ile Delaney'e günün anısına kulübün simgesi kartal heykeli ve Beşiktaş forması takdim etti.

St. Patrick's ilk 11'i

İrlanda temsilcisi St. Patrick's Teknik Direktörü Stephen Kenny, Beşiktaş karşısında takımını şu 11 ile sahaya sürdü: Anang, Sjöberg, McLaughlin, Redmond, Turner, Robinson, Baggley, Kazeem, Leavy, Mulraney, Carty.

