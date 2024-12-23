Beşiktaş, Süper Lig'de Şampiyonluk Yarışının Dışında Kaldı

Beşiktaş, Devre Arasına Girerken Şampiyonluktan Uzakta

Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın ardından devre arasına giren Beşiktaş, lider Galatasaray’ın 18 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk 8 haftada yenilgi yüzü görmedi. Ancak son 8 haftada yalnızca Fenerbahçe derbisini kazanabildi. Beşiktaş, tamamladığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 26 puan topladı.

Sezona Hızlı Bir Başlangıç

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile güçlü bir kadro kuran Beşiktaş, sezona Samsunspor galibiyetiyle başladı. İlk üç haftayı kayıpsız geçerek 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi ile başarı grafiğini sürdürdü.

Başarıların Ardından Gelen Başarısızlık

İlk 8 haftada iz bırakan Beşiktaş, sonraki 8 haftalık dönemde yalnızca 1 galibiyet alarak sahasında kayıplar yaşamaya başladı. Galatasaray'a karşı aldığı 2-1'lik yenilgi, takımda bir düşüşün başlangıcı oldu. Kasımpaşa ve Göztepe gibi rakiplerine karşı da net sonuçlar alınamayınca, şampiyonluk hedefi ciddi bir darbe aldı.

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