Beşiktaş, Süper Lig'de Şampiyonluk Yarışının Dışında Kaldı

Beşiktaş, Devre Arasına Girerken Şampiyonluktan Uzakta
Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın ardından devre arasına giren Beşiktaş, lider Galatasaray’ın 18 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk 8 haftada yenilgi yüzü görmedi. Ancak son 8 haftada yalnızca Fenerbahçe derbisini kazanabildi. Beşiktaş, tamamladığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 26 puan topladı.
Sezona Hızlı Bir Başlangıç
Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile güçlü bir kadro kuran Beşiktaş, sezona Samsunspor galibiyetiyle başladı. İlk üç haftayı kayıpsız geçerek 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi ile başarı grafiğini sürdürdü.
Başarıların Ardından Gelen Başarısızlık
İlk 8 haftada iz bırakan Beşiktaş, sonraki 8 haftalık dönemde yalnızca 1 galibiyet alarak sahasında kayıplar yaşamaya başladı. Galatasaray'a karşı aldığı 2-1'lik yenilgi, takımda bir düşüşün başlangıcı oldu. Kasımpaşa ve Göztepe gibi rakiplerine karşı da net sonuçlar alınamayınca, şampiyonluk hedefi ciddi bir darbe aldı.
Teknik Direktör Değişimi
Yaşanan puan kayıpları sonucunda Van Bronckhorst, görevden alındı. Yerine geçici olarak yardımcı antrenör Serdar Topraktepe Beşiktaş'ın kötü gidişatı, yönetim katında da sorunlara yol açtı. Başkan Hasan Arat, teknik direktör değişiminden sonra görevden ayrıldığını duyurdu. Bu durum, kulüp içinde bir belirsizlik yarattı. Öne geçtiği 3 maçta skoru koruyamayan Beşiktaş, ciddi puan kayıpları yaşadı ve sezonun sonlarına doğru hem saha içinde hem de saha dışında büyük krizler atlattı.
Yönetimsel Krizler ve İstifalar
Beşiktaş'ın kötü gidişatı, yönetim katında da sorunlara yol açtı. Başkan Hasan Arat, teknik direktör değişiminden sonra görevden ayrıldığını duyurdu. Bu durum, kulüp içinde bir belirsizlik yarattı.
Öne geçtiği 3 maçta skoru koruyamayan Beşiktaş, ciddi puan kayıpları yaşadı ve sezonun sonlarına doğru hem saha içinde hem de saha dışında büyük krizler atlattı.