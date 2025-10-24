Beşiktaş'ta Ahmet Ürkmezgil Mazbatasını Aldı — Yeni Divan Kurulu Başkanı

Ahmet Ürkmezgil ve kurul üyeleri Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı; Serdal Adalı ve yönetim kurulundan isimler törene katıldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 17:04
Yeni divan kurulu başkanı ve kurul üyelerine törenle devir teslim

Beşiktaş Kulübü'nde divan kurulu başkanlığına seçilen Ahmet Ürkmezgil ile kurul üyeleri, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Tören, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe kulüp başkanı Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, asbaşkan Murat Kılıç, genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyeleri Aykut Torunoğulları ve Mehmet Sarımermer ile divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ve kurul üyeleri katıldı.

Ürkmezgil'e mazbatasını, başkan Serdal Adalı ile olağan seçimli toplantıda kongre divan başkanlığını yapan Ali Rıza Dizdar takdim etti. Divan başkanlık kurulunun diğer üyelerine ise mazbatalarını siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri verdi.

Tören sonrası konuşan Serdal Adalı, "Beşiktaş'a yakışır bir genel kurul oldu. Ahmet ağabey benim için özel bir insan. Kendisini ve yeni seçilen kurulunu kutluyorum. İyi bir çalışma dönemi geçireceğinizden şüphem yok. Allah yardımcınız olsun." dedi.

Divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ise duygularını, "Çok güzel bir an. Herkesin bu duyguyu yaşaması hayalidir. Çocukluğundan bu yana Beşiktaş sevdalısı olarak bu anı yaşayacağımı tahayyül edemezdim. Çok heyecan verici bir şey. Ne kadar becerimiz varsa bütün bunların daha fazlasını Beşiktaş'ım için yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Başkanımız Serdal Adalı ile Beşiktaş için el ele vererek kulübü daha iyi yerlere getireceğimizden şüphemiz yok." sözleriyle aktardı.

Tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Beşiktaş Kulübünde divan kurulu başkanlığına seçilen Ahmet Ürkmezgil (ortada) ile kurul üyeleri...

Beşiktaş Kulübünde divan kurulu başkanlığına seçilen Ahmet Ürkmezgil (ortada) ile kurul üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

