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Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi kapandı: İşte yerine gelen isim

Beşiktaş, 32. hafta maçında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını duyurdu

Yayın Tarihi: 14.04.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 10:56
Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi kapandı: İşte yerine gelen isim

Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde oynadığı maçta Yılport Samsunspor'a karşı alınan beraberlikle birlikte siyah-beyazlı ekip, son 5 maçında galibiyet elde edemedi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır."

beşiktaş

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