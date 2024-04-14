Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi kapandı: İşte yerine gelen isim

Beşiktaş, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde oynadığı maçta Yılport Samsunspor'a karşı alınan beraberlikle birlikte siyah-beyazlı ekip, son 5 maçında galibiyet elde edemedi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır."



