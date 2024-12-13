DOLAR
34,94 -0,14%
EURO
36,73 -0,24%
ALTIN
2.988,87 0,69%
BITCOIN
3.508.068,19 -0,59%

Beşiktaş’ta Olağanüstü Genel Kurul Öncesi Serdal Adalı'nın Açıklamaları

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı Serdal Adalı'nın açıklamaları ve projeleri gündemde.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 16:39
Beşiktaş’ta Olağanüstü Genel Kurul Öncesi Serdal Adalı'nın Açıklamaları

Beşiktaş'ta Seçim Süreci Hızlanıyor

Beşiktaş Kulübü başkanlığına aday olan Serdal Adalı, 22 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde projelerini kamuoyuna açıkladı. Adalı, yapacakları tüm projelerin önümüzdeki 6 ay içinde hazırlık döneminde olacağını ve 1.5 yıl içinde Beşiktaş'ı istediği yere getirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Son Gelişmelere Tepki Gösterdi

Beşiktaş'ın son dönemde yaşadığı kaos ortamını eleştiren Adalı, "Son bir ayda yaşanan entrikaların kulübün itibarına ciddi zarar verdiğini" belirtti. Yaşanan gelişmelerin hiç bir şekilde kabul edilemez olduğunu vurgulayan Adalı, öncelikle mevcut yönetimin sorulara yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

Genç Yeteneklere Yatırım Yapılacak

Beşiktaş'ın mevcut borç seviyesinin 4 milyar lira arttığını vurgulayan Adalı, plansız transferlerin bu durumu tetiklediğini aktardı. Genç Türk futbolculara yatırım yapmayı hedeflediğini duyuran Adalı, hedeflerinin Beşiktaş'ın kalitesini yükseltmek ve uzun vadeli ekonomik bağımsızlığı sağlamak olduğunu ifade etti.

Gayrimenkul Projesi Gündemde

Adalı, Beşiktaş'ın mali durumunu düzeltme adına gayrimenkul projelerini hayata geçireceklerini belirtti. Bu projeler sayesinde kulübün borçları ile faiz yükünün azaltılacağını ifade eden Adalı, önümüzdeki 1 yıl içerisinde bu projelerin hayata geçeceğini duyurdu.

Talisca'ya İlişkin Değerlendirme

Devre arası transfer dönemi için de açıklamalarda bulunan Adalı, Talisca gibi pahalı transferlerin günümüzde Beşiktaş için uygun olmadığını söyledi. Beşiktaş'ın mevcut ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak, daha akılcı transfer stratejileri geliştireceklerini belirtti.

Birlik Beraberlik Vurgusu

Adalı, Beşiktaş camiasının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Eğer camiadaki tüm bireyler kişisel hırsları bir kenara bırakmazsa Beşiktaş'ın geleceğinin tehlikeye gireceğini ifade etti.

Seçim süreciyle ilgili son sözlerini paylaşan Adalı, göreve gelmesi durumunda Beşiktaş'ı yeniden canlandırmak için gereken tüm adımları atacaklarının altını çizdi.

Beşiktaş Kulübü Başkan adayı Serdal Adalı, Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirilen basın...

Beşiktaş Kulübü Başkan adayı Serdal Adalı, Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkan adayı Serdal Adalı, Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirilen basın...

Beşiktaş Kulübü Başkan adayı Serdal Adalı, Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mircea Lucescu'dan Türkiye'ye Övgü: 'Grubun Öne Çıkan Takımlarından Biri Olabilir'
2
Vincenzo Montella: "Zor Grupta Ama Hazırız!"
3
Murat Yakın: Türkiye ile Oynamak Beni Mutlu Eder
4
Türkiye Basketbol Ligi 14. Haftasında Heyecan Dolu 3 Maç Gerçekleşti
5
Göztepe, Bodrum FK'yi 2-0 Geçti: Teknik Direktör Stanimir Stoilov Açıklamalarda Bulundu
6
Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol: Türkiye'ye Zorluk Çıkaracağız
7
Beşiktaş’ta Olağanüstü Genel Kurul Öncesi Serdal Adalı'nın Açıklamaları

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı