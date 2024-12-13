Beşiktaş’ta Olağanüstü Genel Kurul Öncesi Serdal Adalı'nın Açıklamaları

Beşiktaş'ta Seçim Süreci Hızlanıyor

Beşiktaş Kulübü başkanlığına aday olan Serdal Adalı, 22 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde projelerini kamuoyuna açıkladı. Adalı, yapacakları tüm projelerin önümüzdeki 6 ay içinde hazırlık döneminde olacağını ve 1.5 yıl içinde Beşiktaş'ı istediği yere getirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Son Gelişmelere Tepki Gösterdi

Beşiktaş'ın son dönemde yaşadığı kaos ortamını eleştiren Adalı, "Son bir ayda yaşanan entrikaların kulübün itibarına ciddi zarar verdiğini" belirtti. Yaşanan gelişmelerin hiç bir şekilde kabul edilemez olduğunu vurgulayan Adalı, öncelikle mevcut yönetimin sorulara yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

Genç Yeteneklere Yatırım Yapılacak

Beşiktaş'ın mevcut borç seviyesinin 4 milyar lira arttığını vurgulayan Adalı, plansız transferlerin bu durumu tetiklediğini aktardı. Genç Türk futbolculara yatırım yapmayı hedeflediğini duyuran Adalı, hedeflerinin Beşiktaş'ın kalitesini yükseltmek ve uzun vadeli ekonomik bağımsızlığı sağlamak olduğunu ifade etti.

Gayrimenkul Projesi Gündemde

Adalı, Beşiktaş'ın mali durumunu düzeltme adına gayrimenkul projelerini hayata geçireceklerini belirtti. Bu projeler sayesinde kulübün borçları ile faiz yükünün azaltılacağını ifade eden Adalı, önümüzdeki 1 yıl içerisinde bu projelerin hayata geçeceğini duyurdu.

Talisca'ya İlişkin Değerlendirme

Devre arası transfer dönemi için de açıklamalarda bulunan Adalı, Talisca gibi pahalı transferlerin günümüzde Beşiktaş için uygun olmadığını söyledi. Beşiktaş'ın mevcut ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak, daha akılcı transfer stratejileri geliştireceklerini belirtti.

Birlik Beraberlik Vurgusu

Adalı, Beşiktaş camiasının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Eğer camiadaki tüm bireyler kişisel hırsları bir kenara bırakmazsa Beşiktaş'ın geleceğinin tehlikeye gireceğini ifade etti.

Seçim süreciyle ilgili son sözlerini paylaşan Adalı, göreve gelmesi durumunda Beşiktaş'ı yeniden canlandırmak için gereken tüm adımları atacaklarının altını çizdi.

Beşiktaş Kulübü Başkan adayı Serdal Adalı, Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkan adayı Serdal Adalı, Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşma yaptı.