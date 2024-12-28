Beşiktaş'ta Olağanüstü Kongre Süreci: Başkanlık Krizi Derinleşiyor

Beşiktaş Olağanüstü Kongreye Gidiyor

Siyah-beyazlı kulüp, idari ve sportif sorunlar nedeniyle yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. 3 Aralık 2023'te yapılacak seçimlerde, başkanlığa talip olan Hüseyin Yücel ve eski yönetici Serdal Adalı yarışacak.

Hasan Arat Görev Süresini Dolduramadı

Hasan Arat, başkanlık koltuğuna oturduktan 363 gün sonra, futbol takımının kötü performansı ve yönetimsel sıkıntılar nedeniyle istifa etti. Arat, selefleri Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman, Yıldırım Demirören ve Serdar Bilgili gibi görev süresini tamamlayamayan başkanlar arasında yer aldı.

Teknik Direktör İstikrarsızlığı

Beşiktaş, son iki sezonda toplamda 6 teknik direktör değiştirdi. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst gibi isimlerle çalışan takım, istikrardan uzak bir dönem geçirdi. Son olarak, Serdar Topraktepe teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Kazançlar Yetersiz Kaldı

Hasan Arat döneminde 2 kupa kazanılmasına rağmen, bu başarılar taraftarın beklentilerini karşılamada yetersiz kaldı. Geçen sezon Türkiye Kupası'nın yanı sıra, Turkcell Süper Kupa'da elde edilen zafer, ligde ve Avrupa'daki eksik performansla gölgede kaldı.

Transfer Eleştirileri

Futbolcular Moatasem Al Musrati ve Ernest Muçi için ödenen yaklaşık 21 milyon avro