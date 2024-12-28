Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçim Yarın: Başkan Adayları Belli Oldu

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçim Yarın
Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulunu yarın gerçekleştirecek. Siyah-beyazlılar, yeni yönetim kurulunu belirleyecekleri kongrede, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da buluşacaklar.
Diğer Detaylar
Genel kurulda, başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adayların programları takdim edilecek ve ardından seçim sürecine geçilecek. Seçimlerde, yaklaşık 29 bin üye oy kullanma hakkına sahip. Üyelerin oylarını kullanabilmeleri için salonda 25 sandık kurulacak. Oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erecek.
Başkanlık İçin İki Aday
Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulunda Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı başkanlık için yarışacak. Genel kurul üyeleri, Yücel için mavi, Adalı için ise beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.
Adayların Yönetim Kurulu Listeleri
Hüseyin Yücel için yönetim kurulu listesi:
- Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar
- Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin
Serdal Adalı için yönetim kurulu listesi:
- Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı
- Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç