Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy sırları ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın parlayan yıldızlarından biri olan Semih Kılıçsoy, Avrupa devlerini büyüleyen performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sezon başında yaşanan gelişmeler genç yıldızın kariyerinin yakın zamanda sona erebileceğini ortaya koydu.

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş formasıyla ilk maçına çıkarak Avrupa takımlarını etkiledikten sonra bu sezon hızlı bir ilerleme kaydetti. Kocaelispor’un ise yaz transfer sürecinde genç futbolcuyu takımın kadrosuna dahil etmek istediği söyleniyordu.

BONSERVİSİ İLE GİDİYORDU





Körfez ekibinin o dönemdeki teklif doğrultusunda Semih'e bonservis bedeliyle birlikte onu almak için teklifte bulunduğu belirtiliyor. Yeşil-Siyahlı takımın o dönem teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın Semih'i takıma katmak için büyük çaba harcadığı ortaya çıktı.

Daha sonra Beşiktaş'ın dönemin teknik hocası Şenol Güneş'in de 18 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına razı olduğu ortaya çıktı. Ancak transferden hemen önce altyapı müdürü Mehmet Ekşi, bu durum karşısında çok fazla mücadele ederken Semih'in takımdan ayrılacağı haberini alan Akşi'nin süreçte yöneticilerden Emre Kocadağ ile Seyit Ateş'le görüşerek transferi istemediğini belirtti. İlk başta Memhmet Ekşi, yönetimi ikna ederken Ateş ve Kocadağ daha sonra dönemin kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştüğü, yaşanan bu trafik sıkışıklığının ardından takımdan Semih'i gönderme meselesi askıya alındığı öğrenildi.