Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Teknik Direktörlüğe Getirildi
KAP bildirimiyle göreve resmiyet kazandı
Beşiktaş Kulübü, Ole Gunnar Solskjaer'den boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirildiğini duyurdu.
Kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında, 'Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.' ifadelerine yer verildi.
Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başına ikinci kez geçmiş oldu. Beşiktaş'taki ilk teknik direktörlük döneminde 1'er Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.