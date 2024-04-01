Beşiktaş'ta yaprak dökümü: Gelir gelmez ayrılıyor

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışına uzak olan Beşiktaş'ın hedefi Ziraat Kupası. Siyah-beyazlı ekip, yarı finalde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak ve devre arasında transfer edilen bu isme veda edecek. Detaylar haberimizde...







BEŞİKTAŞ'TA AYRILIK! GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR

Beşiktaş'ın geçici transferle kadrosuna kattığı Norveçli sağ bek gözden düştü. Süper Lig ve Türkiye Ziraat Kupası’nda toplam 6 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 435 dakika sahada oturmak zorunda kaldığı için gole katkı sağlayamadı. Bu performansın ardından yeni sezon için yedek oyuncu arayışları başladı.

Beşiktaş, ilk olarak geçici transfer döneminde teknik direktör Fernando Santos'un önünde Jonas Svensson ile takviye edildi. Norveçli bekin futbol koordinatörü Samet Aybaba tarafından seçilmesi Valentin Rosier'in ayrılmasının önünü açtı. Ancak 2,5 sezon Adana Demirspor'da forma giydikten sonra Beşiktaş’a transfer olan 31 yaşındaki oyuncu beklentileri karşılayamadı. Performansını Fernando Santos'un takdir etmediği Norveçli sağ bek, yedek kulübesinin müdavimi haline geldi. Türkiye Süper Ligi ve Ziraat Kupası’nda toplam 6 maça çıkan Svensson, 435 dakika sahada oturmak zorunda kaldığı için gole katkı sağlayamadı. Portekizli çalıştırıcının takımdaki bu görev için ilk tercihi ağırlıklı olarak Onur Bulut oldu.

WOLF&JOHNSON LİSTEDE

Beşiktaş, gelecek sezona kalitesi tartışılmaz bir oyuncu çıkarmayı ve aynı şekilde bench'i güçlendirmeyi hedefliyor. Bu bağlamda Svensson ile sözleşmesi bir yıl daha olsa bile yollarını ayırmayı planlayan Kartal'ın bahsettiği isimler arasında hemen geri dönen B. Dortmund'dan Marius Wolf ve West Ham'dan Ben Johnson da yer alıyor. Her iki oyuncunun da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

'KENDİNİ İSPAT ETMEYE ÇALIŞMA'

Geçen sezon nisan ayında oynanan F.Bahçe deplasman maçında çapraz bağından sakatlanan ve 9 ay sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç, sahayı terk ettiğinde sahaya dönememişti. Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılardan dolayı milli takıma yükselen 24 yaşındaki stoper, yeniden futbol oynamaya başladıktan sonra çok kısıtlı bir süreye sahip oldu ve hatta 21. kadroya bile girmekte zorlandı. Eski formuna kavuşmak için çaba ve çaba gösteren Tayyip Talha Sanuç'a başkan Hasan Arat'tan destek geldi. Arat kendisine, "Sen bize lazımsın, tam düzelmeden dönme. Bize bir şey ispat etmene gerek yok" dedi. Bu sözler Tayyip Talha'ya büyük moral oldu.