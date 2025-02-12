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Beşiktaş'ta Yeni Yapılanma: Başkan Adalı'nın Gelecek Vizyonu

Beşiktaş Kulübü, yeni yapılanma ile sürdürülebilir bir futbol organizasyonu oluşturmayı hedefliyor. Başkan Adalı detayları açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 19:31
Beşiktaş'ta Yeni Yapılanma: Başkan Adalı'nın Gelecek Vizyonu

Başkan Adalı'dan Çarpıcı Açıklamalar

Beşiktaş Kulübü, yeni yapılanmayla doğru bir futbol organizasyonu oluşturmayı hedefliyor. Kulüp Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen transfer imza töreninin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Geçmişin Hatalarından Ders Alıyoruz

Adalı, göreve geldikleri günden bu yana kulüp için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirerek, "Beşiktaş'ın bugünkü koşullarında çözüm, yüksek maliyetlerle çok sayıda transfer yapmak değildir. Harcama yapma devri bitti. Biz, Beşiktaş'ın geleceği için doğru olduğuna inandığımız yolu seçeceğiz," dedi.

Transfer Stratejimiz Uzun Vadeli

Başkan, mevcut ekonomik zorluklarla başa çıkmak için gerçekçi bir plan geliştirdiklerinin altını çizerek, "Takımımızın istediğimiz kadro kalitesine ulaşması için en az üç transfer dönemine ihtiyacı var," ifadelerini kullandı.

Yeni İsimler Takımda

Beşiktaş, yeni transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricardo ile kadrosunu güçlendirdi. Adalı, bu oyuncuların beklenenden daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını dile getirdi.

Sponsorluk ve Finansal İstikrar

Adalı, yeni sponsorluk anlaşmaları için görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, iki transfer için kulüp kasasından bir bedel çıkmayacağını vurguladı. Ayrıca, kulübün geçmişteki mali sorunları derinlemesine inceleneceğini açıkladı.

Amatör Branşlardaki Zararlar Üzerine

Başkan, altyapı ve amatör branşlarda kaydedilen tarihi zararların da rapor edileceğini belirtti. Voleybol ve hentbol branşlarındaki kayıpların alarm verici boyutlara ulaştığını ifade etti.

Gelecek Planları ve Yönetim Yaklaşımı

Yönetim kurulu, önümüzdeki dönem için 3.5 yıllık bir planlama yaparken, seçim tartışmalarının kulübü olumsuz etkilediğini kaydetti. Beşiktaş'ın büyüklüğüne dikkat çeken Adalı, "Kimse pusuda beklemesin. Beşiktaş'ın başarısız olmasını bekleyenler yanılacak," dedi.

Hakem Sorununa Dikkat Çekti

Son olarak, hakem sorununu Türk hakemleriyle çözmek gerektiğini vurgulayan Adalı, "Geçmişte yabancı hakemler konusunu dillendirdiğimde tepki gördüm, ama bu durum sürdürülebilir değil. Bu konuyu bir an önce gündeme alıp çözmeliyiz," ifadelerini kullandı.

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