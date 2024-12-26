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Beşiktaş'taki Fulya Krizi Sona Erdi: Kulüp Arması Yerine Yerleştirildi

Beşiktaş Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nde yaşanan kriz, kulüp armasının asılmasıyla çözüldü. Tüm taraflar, mutabakata vardı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:51
Beşiktaş'taki Fulya Krizi Sona Erdi: Kulüp Arması Yerine Yerleştirildi

Beşiktaş'taki Fulya Krizi Çözüme Kavuştu

Beşiktaş Kulübü'ne ait Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nde yaşanan kiracı firma ile gerginlik, kulüp armasının yerleştirilmesiyle sona erdi. Başkan adayı Serdal Adalı, mevcut başkan Hüseyin Yücel ve yönetim listelerinde bulunan Önder Yiğit, kiracı firmanın sahibi Yaşar Aşçıoğlu ile bir araya gelerek durumu görüşmeye başladı.

Beşiktaşlı Taraftarların Destekleyici Rolü

Bunun yanı sıra, Adalı'nın sosyal medyadan yaptığı çağrının ardından Beşiktaşlı taraftarlar tesislerin önüne gelerek destek vermek için tezahüratta bulundu.

Aşçıoğlu'ndan Açıklamalar

Görüşmeler sonrası basın mensuplarına bilgi veren Aşçıoğlu, "Çok tatsız bir süreçten geçiyoruz. Bu projeyi yaparken ciddi zorluklardan geçtik. Beşiktaş’ın en önemli projesi. Bu süreç içerisinde yaşanan tatsızlık hiç hoş olmadı. Beşiktaş camiasının haklı olduğu davada kimse karşı çıkamaz" şeklinde konuştu.

Serdal Adalı’nın İkna Çabası

Aşçıoğlu, Adalı’nın kendisini ikna ettiğini söyleyerek, "Bu sabah, Serdal Adalı beni davet etti ve 'Birlikte bu projeyi gerçekleştirdik. Bu tatsızlıklar bize yakışmıyor. Anlaşalım' dedi. Ve ben de Beşiktaş için her şeye varım, dedim" ifadelerini kullandı.

Armanın Teslimi ve Gerginlik Anları

Armanın teslim edilmesi sırasında kısa bir kriz yaşandı. Adalı'nın iddialarına göre, arma teslim edilmek istenmeyince gerginlik çıkmıştı. Ancak Beşiktaşlı taraftarlar depodan arma alarak ekiplere ilettiler.

Bütün Beşiktaş Camiasına Hayırlı Olsun

Armanın yerleştirilmesinin ardından Adalı, "Geçtiğimiz bir senede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu armayı binaya asacağız. Tüm Beşiktaş camiasına hayırlı olsun" dedi. Önder Yiğit ise, "Başkanımızın görüşmeleri sonucunda armamızı buraya getirdik. Beşiktaş için hepimiz takipçisi olacağız" diyerek durumu değerlendirdi.

Beşiktaş Kulübüne ait Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nde kiracı firmayla yaşanan gerginlik kulüp...

Beşiktaş Kulübüne ait Fulya Süleyman Seba Kompleksi'nde kiracı firmayla yaşanan gerginlik kulüp armasının yerleştirilmesiyle sona erdi.

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