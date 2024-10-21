Beşiktaş'tan Mert Günok'un Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Beşiktaş'tan Mert Günok Açıklaması

Beşiktaş Kulübü, kaleci Mert Günok'un sağlık durumu hakkında bir açıklamada bulundu.

Olayın Detayları

Siyah-beyazlı kulübün yayınladığı bildiride, "Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile gerçekleştirdiği karşılaşmada, Mert Günok'un sol omzunda bir travma meydana gelmiştir. Yapılan MR görüntülemesi sonucunda oyuncumuzda sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması tespit edilmiştir," ifadelerine yer verildi.

Tedavi Süreci Başladı

Açıklamanın devamında, deneyimli kalecinin tedavi sürecinin başladığı bilgisi verildi.