Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a özür!

Beşiktaş taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda 4-0 galip geldikleri Eyüpspor maçının ardından Arda Turan'a karşı yapılan olumsuz tezahüratlar nedeniyle sosyal medya üzerinden özür diledi.

Siyah-beyazlılar, maçın son anlarında Arda Turan'ı üzecek şekilde bir tezahüratta bulunarak, "SEÇİL ERZAN" adını bağırdı. Bu durum üzerine Arda Turan'ın morali bozulurken, maçın bitiminde bazı Beşiktaş taraftarları sosyal medya platformları üzerinden Arda Turan'a yönelik özür mesajları paylaştı.

Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselirken, taraftarların bu olumsuz tezahüratları gündeme oturdu. Taraftarlar, Arda Turan'ı dolandırdığı iddiasıyla yargılanan

Seçil Erzan adına yapılan tezahüratın fair-play kurallarına uymadığını belirterek, Arda Turan'a destek mesajları gönderdi. "Arda bize hep saygı göstermiştir, bu tür tezahüratlar bize yakışmaz" diyen taraftarlar, sosyal medyada #ArdaÖzürDileriz etiketiyle özür mesajları yayınladı. Arda Turan'ın üzüntüsünü hafifletmeye çalışan taraftarlar, futbolcuya duydukları saygının devam edeceğini vurguladı.











