Beşiktaş Taraftarları Yönetimi İstifaya Davet Etti: 'Transferler Nerede?'

Beşiktaş, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı; transferler eleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 22:36
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 22:36
Beşiktaş Taraftarları Yönetimi İstifaya Davet Etti: 'Transferler Nerede?'

Beşiktaş Taraftarları Yönetimi İstifaya Davet Etti

Eyüpspor deplasmanında 2-2'lik eşitlik sonrası tepkiler yükseldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç süresince ve müsabakanın bitiminin ardından siyah-beyazlı taraftarlar yönetime tepki gösterdi.

Taraftarlar, maç içinde ve sonrasında yaptıkları tezahüratlarla transferlerin gecikmesine dikkat çekti.

Tribünlerde öne çıkan tezahüratlar arasında 'Transferler nerede?', 'Serdal Adalı, Beşiktaş nerede?', 'Yönetim istifa' ve 'Trnasfer yapmayın bırakın gidin' yer aldı.

Yönetime yönelik tepkiler maçın atmosferini belirlerken, taraftarların transfer ve yönetim beklentileri daha da görünür hale geldi.

BEŞİKTAŞ’IN DEPLASMANDA EYÜPSPOR İLE 2-2-BERABERE KALDIĞI MAÇTA SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLAR YÖNETİMİ...

BEŞİKTAŞ’IN DEPLASMANDA EYÜPSPOR İLE 2-2-BERABERE KALDIĞI MAÇTA SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLAR YÖNETİMİ İSTİFAYA DAVET ETTİ. TARAFTARLAR, AYNI ZAMANDA ‘TRANSFERLER NEREDE?’ TEZAHÜRATLARIYLA DA TEPKİLERİNİ GÖSTERDİ.

BEŞİKTAŞ’IN DEPLASMANDA EYÜPSPOR İLE 2-2-BERABERE KALDIĞI MAÇTA SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLAR YÖNETİMİ...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Turkcell Süper Kupa 2025 biletleri satışta: Galatasaray - Fenerbahçe
2
Konyaspor Antalya Belek Kampında Dördüncü Günün İlk Antrenmanını Tamamladı
3
Kasımpaşa, Attila Szalai'nin Sözleşmesini Karşılıklı Feshetti
4
Sakaryaspor 0-2 Bodrum FK: Sefer Yılmaz ve Hakan Kutlu’nun Maç Değerlendirmesi
5
Galatasaray, Manchester City maçı hazırlıklarına başladı
6
Sergen Yalçın: 'Kazanmamız gereken bir maçtı' — Beşiktaş 2-2 Eyüpspor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları