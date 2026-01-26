Beşiktaş Taraftarları Yönetimi İstifaya Davet Etti: 'Transferler Nerede?'

Beşiktaş Taraftarları Yönetimi İstifaya Davet Etti

Eyüpspor deplasmanında 2-2'lik eşitlik sonrası tepkiler yükseldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç süresince ve müsabakanın bitiminin ardından siyah-beyazlı taraftarlar yönetime tepki gösterdi.

Taraftarlar, maç içinde ve sonrasında yaptıkları tezahüratlarla transferlerin gecikmesine dikkat çekti.

Tribünlerde öne çıkan tezahüratlar arasında 'Transferler nerede?', 'Serdal Adalı, Beşiktaş nerede?', 'Yönetim istifa' ve 'Trnasfer yapmayın bırakın gidin' yer aldı.

Yönetime yönelik tepkiler maçın atmosferini belirlerken, taraftarların transfer ve yönetim beklentileri daha da görünür hale geldi.

