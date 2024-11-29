Beşiktaş Taraftarlarından Mağlubiyete Şok Tepki

Beşiktaşlı Taraftarlardan Sert Tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5. maçında Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 yenilen siyah-beyazlı ekibi, İstanbul dönüşünde protesto etti. Macaristan'ın Debrecen şehrinde oynanan mücadele sonrası, takımın uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Taraftardan Protesto

Uçak indiğinde, terminal çıkışında toplanan yaklaşık 100 taraftar, yüksek sesle yaptıkları tezahüratlarla siyah-beyazlı yönetimi, teknik ekibi ve futbolcuları protesto etti. Havalimanında, olası gerginliklere karşı polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Yönetim ve Futbolcular Tepkileri Karşılamaya Geldi

Takım uçağının ardından, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ve futbolculardan Necip Uysal, Salih Uçan ve Ersin Destanoğlu taraftarların yanına gelerek destek verdi.

Mete Vardar, taraftarlara duydukları üzüntüyü dile getirerek, tepkilerinin haklı olduğunu vurguladı. Feyyaz Uçar ise, "Yarından itibaren ne gerekiyorsa yapacağız." şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Üzerine Baskı

Protestoların en dikkat çekici noktası ise, taraftarların teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u istifaya çağırmasıydı. Yapılan tezahüratlarla, teknik ekibe duyulan rahatsızlık açık bir şekilde dile getirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Beşiktaşlı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi 5. maçında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekibi, İstanbul dönüşünde protesto etti. Takım uçağının inmesinin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile futbolculardan Necip Uysal, Salih Uçan ve Ersin Destanoğlu taraftarların yanına geldi.

Beşiktaşlı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi 5. maçında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekibi, İstanbul dönüşünde protesto etti. Takım uçağının inmesinin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile futbolculardan Necip Uysal, Salih Uçan ve Ersin Destanoğlu taraftarların yanına geldi.