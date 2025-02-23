Beşiktaş, Tarsusspor'u Farklı Geçti: 100-70

Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Farklı Galibiyet

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş, İlkem Yapı Tarsusspor ile karşılaştı. Bu önemli mücadelenin ev sahibi Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Tarsusspor'u 100-70’lik üstün bir skorla mağlup etti.

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Tanıdık bir atmosfer içerisinde oynanan bu maçta Beşiktaş, rakibini son derece etkili bir oyunla geçerek 30 sayı farkla galip geldi. Takım, sezon performansını da bu galibiyetle artırmış oldu.

Bu sonuç, Beşiktaş’ın ligin zirvesinde yer alma hedefini güçlendirdi. Tarsusspor içinse süreç biraz daha zorlayıcı hale geldi ve takımın stratejilerini yenilemesi gerekecek.