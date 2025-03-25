Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: Başarının Anahtarı Zaman ve İstikrar

Solskjaer, Beşiktaş'ın başarısı için zaman ve istikrar gerektiğini belirtti. Transferlerde dikkatli olunmalı, akıllı kararlar alınmalı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 19:41
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: Başarının Anahtarı Zaman ve İstikrar

Başarının Anahtarı: Zaman ve İstikrar

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kulübün ulusal ve uluslararası başarılar elde etmesi için istikrara ve zamana ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Solskjaer, siyah-beyazlı takımın YouTube sayfasında gerçekleştirdiği açıklamalarda, "Önemli olan temeli sağlam atmaktır. Beşiktaş, oyuncular ve kulüp için olabildiğince doğru kararlar almak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Pozitif Bir Atmosfer Yaratma

Tesislere adım attığı ilk anlarda gergin bir atmosfer hissettiğini dile getiren Norveçli teknik adam, "İnsanların üzerindeki baskıyı hissedebiliyordum. Ama burada herkes o kadar pozitif, güler yüzlü ve yardımseverdi ki burası hemen bir aile gibi hissettirdi," dedi. Solskjaer, Türk taraftarının kulüple olan bağlılığını da "inanılmaz derecede bağlı ve tutkulu" olarak tanımladı.

Başarı Bir Gece de Gelmez

Deneyimli teknik adam, başarının bir gecede gelmeyeceğini belirterek, "Lionel Messi'nin bir sözüne atıfta bulunarak, onun başarısının temele dayandığını vurgulamak istiyorum. Biz şu an buradayız ve süreci başlattık," dedi. Beşiktaş için doğru adımlar atarak, zamana yayılmış bir başarı hikayesi yazmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Transfer Stratejisi

Transfer dönemine dikkatli yaklaşmaları gerektiğinin altını çizen Solskjaer, "Boşa harcayacak paramız yok. Bu yüzden akıllı hareket etmeliyiz," şeklinde konuştu. Oyuncu seçim sürecinin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ve her detayın gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hedef: Dikkatli ve İstikrarlı Bir Gelişim

Son 3-4 sezonda zirvenin uzağında olduklarını hatırlatan Solskjaer, takımın rekabetçi ruhunu güçlendirerek performanslarını yükseltmeyi hedefliyor. "Beklediğimizin aksine engelleri aşarak daha iyi olmak istiyoruz. Özellikle derbilerdeki atmosferi iyi değerlendirmeliyiz," dedi.

İlk İki Ay: Tutku ve Yakınlık

Solskjaer, Beşiktaş’taki ilk iki ayının harika geçtiğini ve ekip ruhunun giderek güçlendiğini belirtti. Taraftarlarına, "Bizim mücadelemizi gördükleri müddetçe destekleyeceklerdir," mesajını verdi. Bilbo ve Trabzon maçlarının, onun için unutulmaz anılar arasında yer aldığını ifade etti.

Beşiktaş, bu yeni dönemde zaman ve istikrar ile birlikte geleceğe umutla bakmayı hedefliyor.

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