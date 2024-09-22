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Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst: 'Galip geldiğimiz için mutluyum'

Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederken, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 23:21
Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst: 'Galip geldiğimiz için mutluyum'

Beşiktaş-Eyüpspor Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında, Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1'lik skorla devirerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, galip geldikleri için mutlu olduğunu belirtti.

Maçın Zorluğu ve Galibiyet

Van Bronckhorst, kazanmanın önemini vurgulayarak, "Zor bir maçtı. İyi futbol oynayan bir takıma karşı mücadele verdik. İlk golü bulduk, ikinci gol için zorlandık ve penaltıdan gol yedik. 1-1'den sonra galip gelmek için fırsatları değerlendirdik ve Semih'in penaltı pozisyonuyla golü bulduk. Bence penaltı kararı netti. Golden sonra rakip cevap vermeye çalıştı ama savunmamızı iyi kurduk. 5'li savunma ile rakibi karşıladık. Galip geldiğimiz için mutluyum; önümüzdeki haftalarda ikinci golü bulma konusunda daha başarılı olmalıyız." şeklinde konuştu.

Ajax Maçı İçin Hazırlık

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile yapacakları maça da değinen Van Bronckhorst, "Ülkeme dönmek özel bir duygu. Ajax ve Twente ile karşılaşacak olmamız heyecan verici. Ajax, taraftarıyla güçlü bir ekip. Bu maça hazırlanmak için sadece 3 günümüz var. Yeni formatta ilk Avrupa maçımızda puan almak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Derbilerin Önemi

Tecrübeli teknik direktör, derbileri izlediğini belirterek, "Derbiler, futbolun en özel karşılaşmalarından biridir. Her iki rakibe karşı takımımı en iyi şekilde hazırlayacağım. Gözlem yaparak, Ajax'a yönelik stratejiler geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Kadroda Olmayan Oyuncular

Ernest Muçi'nin kadroda yer almamasıyla ilgili soruya yanıt veren Van Bronckhorst, "Biz kadro hazırlarken 21 kişilik bir liste belirliyoruz ve 11 oyuncu ile sahaya çıkıyoruz. Her oyuncunun antrenmanlarda gösterdiği performans çok önemli. Kadroda olmayan oyuncuların daha fazla çalışması gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

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