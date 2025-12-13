DOLAR
Joao Pereira: 'Daha iyi sonuçlar almamız gerekiyordu' — Alanyaspor 0-0 Kayserispor

Joao Pereira, Kayserispor ile 0-0 biten maçın ardından takımın üstün oynadığını, 11 şut attıklarını ve daha iyi sonuçlar almaları gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 20:13
Trendyol Süper Lig 16. hafta — Alanyaspor deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, maç sonrası basın toplantısında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geçen haftayla aynı şeyleri söyleyeceğim. Yine biz çok iyi oynadık. Yine oyunu biz kontrol ettik. Daha çok net pozisyona girdik. Kaleye 11 tane şutumuz var ama yine gol bulamadık. Bütün maç boyunca biz baskılı oynadık. İlk 20 dakikada belki 3 tane gol atabilirdik. Rakibimize maç boyunca sadece 1 tane pozisyon verdik. Bu kadar şans yakalamamıza ve bu kadar baskılı oynamamıza rağmen buradan 1 puanla ayrılıyoruz. Bu bizim için çok can sıkıcı bir durum. Ligin ilk yarısının sonuna geldik ve neredeyse ilk yarıda 10 maçta biz rakiplerimize karşı üstün oynadık. 18 puanımız var. Bizim 18 puandan daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Daha iyi sonuçlar almamız gerekiyordu. Ben hiçbir zaman hakemlerle alakalı bahane uydurmuyorum. Yine bahane bulmayacağım. Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak, zamana oynamamamız gerekiyor. Maçın 10’uncu dakikasından itibaren rakip oyunu yerde oynamaya başladı. Maç boyunca birçok kez zamana oynandı. Maçın sonuna geldiğimizde de sadece 5 dakika eklendi. Biz maça taraftar gelmiyor diye şikayet ediyoruz. Bu şekilde oynarsak tabii ki gelmezler"

Pereira, maç boyunca takımının üstün oyununa rağmen gol bulamamasının can sıkıcı olduğunu vurguladı ve 18 puan ile ilk yarıyı tamamladıklarını, bundan daha fazlasını hak ettiklerini söyledi. Teknik direktör ayrıca maçın tempo düşüren unsurlarına ve eklenen 5 dakikaye dikkat çekti.

