Beşiktaş, Trabzonspor ile Kritik Maça Çıkıyor

Beşiktaş, Trabzonspor'u Ağırlıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 21 maça çıkan Beşiktaş, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucu 35 puanla averajla 6. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, son 6 karşılaşmasında kaybetmeyerek Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

Bordo-mavili ekip Trabzonspor ise ligde 29 puanla 9. sıradadır. 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi alan Trabzonspor, son 4 maçında 3 galibiyet elde ederken, 1 maçta ise puanları paylaştı. Bu karşılaşmalarda kalesini gole kapatan Trabzon, toplamda 10 gol atmayı başardı.

Sahasında son durum

Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 4 lig maçında 2 galibiyet alırken, Fenerbahçe'yi 1-0 ve Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti. Ancak Alanyaspor ile 1-1 ve Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Önemli Dönüşler ve Eksikler

Beşiktaş'ta Rafa Silva, sarı kart cezasının ardından Trabzonspor müsabakasında görev bekliyor. Portekizli futbolcu, bu sezon 20 maçta 5 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.

Ayrıca, sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan Amir Hadziahmetovic, geri dönerek takıma katıldı. Çaykur Rizespor ile toplamda 23 maça çıkan Bosnalı oyuncu, 1 gol ve 1 asist gerçekleştirmişti.

Yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo, ilk kez siyah-beyazlı formayı giyme şansı bekliyor.

Teknik Direktör Solskjaer'in İlk Maçı

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'deki ilk iç saha maçını Trabzonspor karşısında yönetecek. Norveçli çalıştırıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısındaki ilk maçında 4-1'lik galibiyet elde etmişti.

Ceza Sınırında Üç Oyuncu

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, yarın sarı kart görmeleri halinde 25. haftada Eyüpspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Yetersizlikler

Beşiktaş'ta Trabzonspor karşısında dört oyuncunun forma giyemeyeceği ifade ediliyor. Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Gabriel Paulista'nın tedavileri sürerken, kaptan Necip Uysal da kadroda yer almayacak. Ayrıca, Gedson Fernandes'in durumu, bugünkü idmandan sonra netlik kazanacak.