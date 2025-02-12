Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışmasıyla başladı. Antrenmanın 5'e 2 top kapma oyunu ile devam ettiği ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdiği bilgisi verildi.

Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.