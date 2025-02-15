Beşiktaş-Trabzonspor Maçında Öne Çıkan Notlar

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında kadro değişiklikleri ve önemli anlarla sahadaydı. Rafa Silva, Mert Günok ve Şenol Güneş'in dönüşü dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 19:36
Beşiktaş-Trabzonspor Maçında Öne Çıkan Notlar

Beşiktaş-Trabzonspor Maçında Kadro Düzenlemeleri

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son maça göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlıların ilk 11'i şöyle oluştu: Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Joao Mario, Rafa Silva ve Ciro Immobile.

Rafa Silva'nın Dönüşü

Rafa Silva, süper ligdeki önceki maçında sarı kart cezasını tamamlayarak yeniden ilk 11'deki yerini aldı. Solskjaer, Portekizli futbolcunun takıma kattığı tecrübenin önemini vurguladı.

Yeni Transfer Arroyo Kadroda

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo ile Trabzonspor karşısında yedek kulübesinde yer aldı. Ayrıca, sezon başında kiralanıp dönen Amir Hadziahmetovic de kadroda yedekler arasındaydı.

Elan Ricardo Maç Kadrosunda Değil

Yeni transferlerden Elan Ricardo, yorgunluğu nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Solskjaer, Ricardo'nun adaptasyon sürecinin tamamlanması için bir süre daha idman yapacağını belirtti.

Mert Günok'a 100. Maç Plaketi

Trabzonspor maçı öncesinde Mert Günok'a, Beşiktaş formasıyla yaptığı 100. maç nedeniyle plaket takdim edildi. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından fair play ödülüne layık görülen Günok, bu başarılarından dolayı da onurlandırıldı.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'a Dönüşü

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, 4,500 gün sonra Beşiktaş'a rakip oldu. Daha önce Beşiktaş'ta iki kez lig şampiyonluğu yaşadı ve taraftarın karşısında rakip teknik adam olarak sahaya çıkmak onun için özel bir an oldu.

Trabzonspor'un İlk 11'i

Güneş, Beşiktaş karşısında Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Stefan Savic, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Batista Mendy, Ozan Tufan, Edin Visca, Muhammed Cham, Danylo Sikan ve Simon Banza ile sahaya çıktı.

Mattia Ahmet Minguzzi ve Fethi Heper Anmaları

Maç öncesinde, yaşadığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi anıldı. Bordo-mavili takım ısınmada “Minguzzi” tişörtleriyle sahaya çıktı. Ayrıca, hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Fethi Heper için bir saygı duruşu yapıldı.

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