Beşiktaş Transfer: Vaclav Cerny 3+1 Yıllık İmzayı Attı

Transfer Detayı

Beşiktaş, Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün duyurusuna göre oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Nihai transferi hususunda Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Vaclav Cerny'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Rangers'ta kiralık olarak forma giymişti.