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Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'yı Kazandı

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon oldu ve kupasını aldı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 23:46
Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'yı Kazandı

Beşiktaş, Süper Kupa'yı Kazandı!

Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşma, İstanbul'un Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirildi.

Kupa Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Maç sonrası, saha ortasında özel bir platformda kupa töreni düzenlendi. İlk olarak Galatasaray ekibine ikincilik madalyaları verildi. Ardından Beşiktaş'ın teknik heyeti ve oyuncuları, kulüp tarihindeki 3. Süper Kupa zaferi için madalyalarını aldı. Takım kaptanları Necip Uysal ve Mert Günok, şampiyonluk kupasını teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile birlikte havaya kaldırarak büyük bir sevinç yaşadı.

Taraftarlarla Paylaşılan Sevinç

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, şampiyonluk sevincini siyah-beyazlı taraftarlarıyla paylaştı. Maç sonrasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sahaya inen Arat, taraftarların tezahüratları eşliğinde bu anlamlı başarıyı kutladı.

Ciro Immobile: Maçın Oyuncusu

Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, karşılaşmada attığı 2 golle dikkat çekip 'maçın oyuncusu' seçildi. Immobile, ödülünü Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'dan aldı. Bu zaferdeki önemli katkısından dolayı büyük bir alkış topladı.

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını aldı....

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını aldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda) ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı (ortada) Beşiktaşlı oyunculara madalyalarını verdi.

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını aldı....

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını aldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda) ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı (ortada) Beşiktaşlı oyunculara madalyalarını verdi.

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını aldı....

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını aldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda) ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı (ortada) Beşiktaşlı oyunculara madalyalarını verdi.

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını aldı....

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını aldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda) ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı (ortada) Beşiktaşlı oyunculara madalyalarını verdi.

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını aldı....

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını aldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda) ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı (ortada) Beşiktaşlı oyunculara madalyalarını verdi.

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını aldı....

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını aldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda) ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı (ortada) Beşiktaşlı oyunculara madalyalarını verdi.

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını aldı....

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını aldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda) ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı (ortada) Beşiktaşlı oyunculara madalyalarını verdi.

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını...

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını aldı.

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını...

Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını aldı.

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