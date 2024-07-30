Konyaspor'un Sponsoru TÜMOSAN ile Yeni Bir Sezon

Konyaspor ve TÜMOSAN'dan Güç Birliği

TÜMOSAN, 2024-2025 sezonunda Konyaspor'un isim ve göğüs sponsoru olmaya devam ediyor. Bu sezon da Konyaspor’un başarılarına katkıda bulunmayı hedefleyen TÜMOSAN, desteklerini sürdürecek.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun'un Açıklamaları

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, "Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda bu birlikteliğimizden doğacak sinerji ile Konyaspor'umuzun başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullanarak, Konyaspor’a olan desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz'ın Görüşleri

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, TÜMOSAN ile yapılan iş birliğinin önemine dikkat çekti. Korkmaz, "Konyaspor ve TÜMOSAN'ın geçen sezon başlayan bu güzel beraberliğinin sürmesi, bizleri fazlasıyla mutlu etti" dedi. Ayrıca, Korkmaz, bu güç birliğinin gelecekte de sürmesini diledi.

Konyaspor’un formalarındaki göğüs bölümünde, TÜMOSAN ismi yer alacak. Korkmaz, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, "Bu güç birliğinin artarak önümüzdeki sezonlarda devam etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.