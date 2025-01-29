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Beşiktaş, Twente Maçına Son Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, yarınki Twente maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 12:05
Beşiktaş, Twente Maçına Son Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Twente Maçına Hazır

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, son antrenmanını gerçekleştirerek maç hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık olarak yapıldı. Siyah-beyazlı ekip, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı; ardından pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirildi. Basına kapalı bölümde ise Twente maçı için taktiksel çalışmalar yapıldı.

Beşiktaş'ta, Süper Lig'de oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Jonas Svensson ve Emirhan Topçu idmanda yer alırken, Cher Ndour gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmana katılamadı. Ayrıca, takımın kamp kadrosunda yer almayacak olan ve transfer görüşmeleri devam eden Jean Onana dikkat çekti.

Siyah-beyazlılar, öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Almanya'nın Münster kentine, ardından karayoluyla müsabakanın oynanacağı Hollanda'nın Enschede şehrine gidecek.

Beşiktaş, Twente ile yarın TSİ 23:00'te Twente Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, son idmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak...

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, son idmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı.

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