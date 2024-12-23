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Beşiktaş, Twente Maçının Güvenlik Nedeniyle Başka Bir Yerde Oynanmasını Talep Etti

Beşiktaş, Twente ile oynayacağı maçı güvenlik endişeleri nedeniyle başka bir yerde yapılması için UEFA'ya başvurdu.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 12:25
Beşiktaş, Twente Maçının Güvenlik Nedeniyle Başka Bir Yerde Oynanmasını Talep Etti

Beşiktaş, Twente ile Maçın Başka Bir Yerde Oynanmasını İstedi

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Ocak 2025 tarihinde Hollanda'nın FC Twente takımıyla oynayacağı maçın güvenlik endişeleri dolayısıyla başka bir lokasyonda gerçekleştirilmesi için UEFA'ya resmi başvuruda bulundu.

Yapılan açıklamada, Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker'in, Beşiktaş taraftarının maça alınmamasına ilişkin verdiği kararın geçmiş dönemlerdeki davranışlarla ilişkilendirildiği ifade edildi. 17 Aralık 2024 tarihinde, Beşiktaş Asbaşkanları Onur Göçmez ve Mete Vardar, UEFA, Twente ve Enschede Belediyesi yetkililerinin katıldığı bir toplantıda bu konuda istişarelerde bulunmuştu.

Belediye Başkanı Bleker'in gönderdiği resmi yazıda, güvenliğin sağlanamayacağını belirttiği vurgulanarak, bu durumun ayrımcılık olarak nitelendirildiği aktarıldı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Twente ile olan UEFA Avrupa Ligi maçının, iki kulüp taraftarlarının dostça ve güvenli bir ortamda yer alabileceği başka bir kentte veya ülkede oynanmasını talep ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

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